BELLINZONA - Scendono ancora i contagi in Ticino, continuano a salire i ricoverati. Prosegue insomma il trend dei giorni scorsi. I nuovi positivi sono 48, 10 in meno di ieri.

Non si registrano decessi, per cui i totali sono ora di 35'143 positivi accertati da inizio pandemia e 997 morti.

In ospedale ci sono 41 persone, 3 più di ieri, di cui 4 (una in meno di 24 ore fa) in terapia intensiva.