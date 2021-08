In Svizzera 2'702 contagi e 11 decessi, su anche i ricoveri

BERNA - Aumentano i contagi, i decessi, il tasso di positività e i ricoveri in Svizzera. Insomma tutti i dati sono in aumento. Oggi si registrano infatti 2'702 nuovi positivi, con una percentuale di positivi sui testati del 10,66%, contro il 7.51% di ieri.

I decessi sono 11, in tutto il fine settimana erano stati 8.

I ricoveri sono 79, in tre giorni se ne erano registrati 125.

In Svizzera si contano attualmente 20'038 persone in isolamento e 19'341 entrate in contatto con loro e messe in quarantena, oltre a 20 di ritorno da un Paese a rischio.