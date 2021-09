Lugano, a Casa Serena torna il Covid: dodici positivi

LUGANO – Il coronavirus torna alla Casa Serena, la residenza per anziani nel quartiere di Molino Nuovo, a Lugano. Sono dodici i casi positivi, trovati "grazie alla somministrazione di un test settimanale salivare ai collaboratori e alle collaboratrici". Il reparto era già isolato. Il virus sarebbe – riporta Ticinonews – stato 'introdotto' da un collaboratore non vaccinato, mentre otto dei dodici positivi avevano già completato la vaccinazione.

"In accordo con l’Ufficio del Medico Cantonale sono state adottate tutte le misure necessarie per curare le persone colpite e tutelare gli altri residenti. Il reparto è stato isolato per contenere la diffusione del virus e per garantire un monitoraggio continuo dello stato di salute dei pazienti", si legge in una nota.