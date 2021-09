Covid in Svizzera, 6'832 casi nel weekend, 117 i ricoveri

BERNA - Tasso di positività in decrescita, anche i ricoveri restano (mediamente) sotto a quelli di venerdì. Oggi, lunedì, si contano infatti 6'832 casi di Covid in Svizzera in tre giorni, con una media di 2'227 al giorno, con un tasso di positività del 6,83% (era dell'8,81% venerdì).

I decessi sono stati 19, venerdì se ne erano registrati 3.

Per quanto concerne i ricoveri, sono 117 in tre giorni, con una media dunque di 39: meno dei 45 di venerdì scorso.

In Svizzera si contano attualmente 18'535 persone in isolamento e 21'143 entrate in contatto con loro e messe in quarantena, oltre a 17 di ritorno da un Paese a rischio.