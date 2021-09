"Stop all'obbligo di vaccinazione" ha raccolto più di 100mila firme: si andrà alle urne

BERNA - Discriminazioni per chi sceglie di non vaccinarsi? Il Movimento per la libertà Svizzera (MLS), di cui fanno parte personaggi come il comico Marco Rima e la consigliera nazionale democentrista Yvette Erstermann lo teme e porterà la popolazione a votare sull'obbligo vaccinale.

L'iniziativa “Stop all’obbligo di vaccinazione” ha infatti raccolto più delle 100mila firme necessarie.

Cosa chiede? Che chi rifiuta un vaccino non subisca alcun pregiudizio a livello sociale o professionale. I promotori vorrebbero inserire un consenso per ogni possibile danno all’integrità fisica o psichica di una persona.