BELLINZONA - Salgono rispetto alla media del fine settimana, ma restano comunque sotto ai numeri della scorsa settimana. I nuovi casi di Covid in Ticino sono 30. Diminuiscono anche i ricoveri.

Non si registrano decessi, per cui i totali sono di 35'533 positivi accertati da inizio pandemia e 99 morti a causa del Coronavirus.

Scendono anche i pazienti ricoverati in ospedale: sono ora 25, 4 in meno di ieri. In cure intense ci sono 8 persone, una in meno di 24 ore fa.