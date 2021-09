Per essere assunti all'EOC si dovrà essere vaccinati

BELLINZONA - L'EOC assumerà, da ora in poi, solo collaboratori vaccinati. Lo si evince da un'informativa inviata al personale dopo la comunicazione delle nuove misure.

Infatti, si legge come ora per chi è a contatto con i pazienti sarà necessario il certificato Covid e come chi non è vaccinato dovrà dunque sottoporsi a tamponi frequenti.

Ma dove si parla di nuovi collaboratori, l'EOC rende nota la sua decisione di assumere solo vaccinati. Testualmente: "Da lunedì 13 settembre per tutti i nuovi assunti la vaccinazione anti-Covid sarà richiesta quale requisito indispensabile per l'assunzione".