Covid in Svizzera, casi in discesa (con più test) e ospedalizzati praticamente stabili

BERNA - Meno casi con più test, qualche ospedalizzazione in più. Sono i dati che emergono dai numeri quotidiani diffusi dall'UFSP sul Covid in Svizzera. I nuovi contagi sono stati 3'114, con oltre 36mila test effettuati, il che significa un tasso di positività dell'8,58%, un punto e mezzo percentuale in meno di ieri.

I decessi sono stati 8, mentre 24 ore fa erano stati 7.

Mutano di pochissimo anche i nuovi ricoverati, da 53 passano ai 58 odierni.

In Svizzera si contano attualmente 21’115 persone in isolamento e 23’027 in quarantena perchè sono state a contatto con loro.