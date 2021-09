In piazza contro il Covid Pass a Bellinzona

BELLINZONA - Protesta di piazza contro l'estensione del Covid Pass questa sera a Bellinzona. La manifestazione spontanea era stata chiamata via social dopo la decisione del Consiglio federale. "Facciamo sentire il nostro dissenso. No green pass" era lo slogan.

Non vogliamo discriminazioni, non vogliamo imposizioni subdole per costringere le persone a vaccinarsi, recitava il volantino. E la risposta non si è fatta attendere: alcune centinaia di persone, c'è chi stima 1'500, hanno aderito all'appello. Sui cartelli scritte come "No dittatura! La salute prima del profitto". La manifestazione è partita dall'ufficio postale con destinazione piazza Governo.