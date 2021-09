A Lucerna in 1'500 contro il certificato Covid

LUCERNA - Continuano le proteste per l'introduzione dell'obbligatorietà del certificato Covid per bar e ristoranti oltre che per palestre, cinema, musei e manifestazioni al chiuso. Questa volta teatro di una manifestazione non autorizzata è stata Lucerna.

La Polizia sostiene che ci fossero 1'500 persone, gli organizzatori di essere stati in molti di più. I manifestanti si sono riuniti in varie zone della città e poi si sono radunati in un corteo che ha causato qualche disagio al traffico motorizzato in centro.

Un team di giornalisti del 20 Minuti ha affermato di essere stato attaccato verbalmente, al grido di "stampa bugiarda" e fisicamente.