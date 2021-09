BELLINZONA - I contagi risalgono un po' rispetto a ieri ma diminuiscono gli ospedalizzati e coloro che necessitano di cure intense.

In Ticino si registrano oggi 29 contagi e nessun decesso. I totali sono così di 35'763 positivi accertati da inizio pandemia e 1'001 morti a causa del virus.

In ospedale ci sono 19 persone, una in meno di ieri. In cure intense si trovano 7 pazienti, 2 in meno rispetto a 24 ore fa.