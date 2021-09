Covid in Svizzera, contagi stabili, giù, e di molto, i ricoveri

BERNA - Il tasso di positività è pressoché invariato, il che significa che i contagi sono stabili, in relazione ai test. Nel mentre, cala di molto il numero dei ricoverati nelle ultime ore. I nuovi contagi in Svizzera nelle ultime 24 ore sono 1'451 su 36’878, con un tasso di positività del 3,93% (ieri era 3,97%).

I decessi sono stati 7, contro gli 11 di ieri.

Ma il dato che veramente differisce è quello delle persone che hanno avuto bisogno di un ricovero: da 122 a 39.

In Svizzera si contano attualmente 10’015 persone in isolamento e 8479 entrate in contatto con loro e messe in quarantena.