BERNA - I contagi rispetto ai test restano stabili in Svizzera, scende ancora il numero dei ricoverati. Oggi si registrano 1'140 casi su 36’141, ovvero con un tasso di positività del 3,15%.

I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 10, contro i 7 di ieri.

Le persone ricoverate invece sono 33, mentre ieri erano state 39.

In Svizzera si contano attualmente 10’570 persone in isolamento e 8963 entrate in contatto con loro e messe in quarantena.