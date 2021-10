In Svizzera 1'211 casi su 44mila test effettuati. Stabili i ricoveri

BERNA - Il tasso di positività scende sotto il 3%, pur con un alto numero di test (44mila circa, 6mila più di ieri), i ricoveri restano stabili. Oggi in Svizzera si registrano 1'211 casi di Covid, con un tasso di positività del 2,74% (ieri era stato del 3,15%).

I decessi sono meno della metà di ieri, 4 contro 10.

Le persone che hanno dovuto essere ricoverate sono state 31, 24 ore fa erano state 33.

In Svizzera si contano attualmente 9'787 persone in isolamento e 7'750 entrate in contatto con loro sono state messe in quarantena.