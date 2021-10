BERNA - Anche in Svizzera i casi di Covid salgono, mentre i ricoveri sono stabili. Si torna sopra ai 1'000 nuovi positivi, sono 1'048 su 25’127, con un tasso di positività del 4,17%, di 0,3 punti percentuali maggiore a ieri.

I decessi sono stati 11, contro i 9 di ieri.

Stabili i ricoveri, sono 36 dopo i 39 di 24 ore fa.

In Svizzera si contano attualmente 6'701 persone in isolamento e 4'955 messe in quarantena perché entrate in contatto con loro.