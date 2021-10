Pamini (con la collaborazione di Suter) chiede che il certificato Covid sia rilasciato nell'ambito dei test in azienda

BELLINZONA - Il certificato Covid deve poter essere rilasciato a seguito di un test negativo in azienda: lo chiede il gruppo UDC in Gran Consiglio, che, con primo firmatario Paolo Pamini, ha depositato un’iniziativa parlamentare urgente. La richiesta al Consiglio di Stato è appunto quella "di emettere dei certificati Covid validi in caso di esito negativo nel quadro di test nelle aziende", si legge.

Le tempistiche dovrano essere strette: già la settimana prossima il gruppo chiederà il voto d’urgenza in aula e se almeno due terzi del parlamento dovesse sostenere la proposta, si potrebbe ottenere una veloce applicazione. "Per evitare di sovraccaricare le strutture esistenti nel periodo delle vacanze autunnali nonché durante la prossima stagione invernale, il Ticino dovrebbe rendere possibile il rilascio di certificati Covid nell’ambito dei test nelle aziende, così come fatto a partire dal 12 ottobre 2021 dal Cantone dei Grigioni. Visto il forte interesse e la particolare vocazione turistica del nostro cantone, dove sono presenti oltre 2’000 aziende attive nella ristorazione ed alberghiera con oltre 20'000 impiegati, riteniamo sia ora opportuno estendere la possibilità di poter effettuare i test aziendali a tutte le aziende con sede o succursale nel nostro cantone, con un rilascio del certificato Covid valido per 72 ore una volta

stabilito l’esito negativo".

Benintenso, per l'UDC "a partecipazione a questo tipo di test aziendali dovrebbe rimanere comunque facoltativa per i dipendenti".

La proposta è stata redatta in collaborazione con Massimo Suter, presidente di GastroTicino e vicepresidente di Gastrosuisse e fresco membro del partito.