DOMODOSSOLA - Da oggi in Italia per poter lavorare bisogna avere il green pass, il che sicuramente sta portando a molte proteste, soprattutto nei porti, e a una notevole pressione sulle farmacie per l'esecuzione dei tamponi necessari a chi non è vaccinato.

A Domodossola un treno merci della della società Hupac, che trasportava i mezzi da Friburgo allo scalo italiano di Novara Boschetto, è stato rimandato indietro a Briga.

Infatti sei dei sedici autisti erano sprovvisti di green pass.