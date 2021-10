L'urlo dei ristoratori: "Via il certificato Covid". In un mese il fatturato crolla del 30%

BERNA - Quasi il 30% del fatturato in meno, con perdite per oltre l'80% delle strutture alberghiere e i ristoranti. Sono i dati che emergono da un sondaggio dell’associazione di categoria GastroSuisse, condotto a seguito dell'introduzione dell'obbligo del certificato Covid per stare all'interno, da metà settembre.

E si calcoli che per qualche settimana la meteo ha permesso di consumare ancora all'esterno, dando la possibilità anche a chi non aveva il certificato di recarsi al bar e al ristorante, mentre ora le temperature si stanno abbassando.

Tre strutture su quattro vedono le cancellazioni delle prenotazioni aumentare. Per contro, il 3% ha visto un aumento del fatturato.

Inutile dire che la maggior parte dei ristoratori chiede l'abolizione della misura.