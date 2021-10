Un altro sabato di manifestazioni contro le misure anti-Covid

SVIZZERA - Non solo Lugano, dove i manifestanti sono stati circa 400: i contrari al certificato Covid sono scesi in piazza in tutta la Svizzera, da Rapperswil-Jona a Baden, tutte azioni autorizzate che a detta della polizia non hanno creato particolari problemi.

A Rapperswil-Jona erano addirittura in 30'000, per un evento organizzato dall’alleanza della Svizzera centrale Aktionsbündnis Urkantone che prevedeva un corteo e una serie di discorsi nel parcheggio della pista di hockey.

A Baden c'erano anche i Freiheitstrychler e i loro campanacci. In mezzo a 1'500 persone, c'è stato qualche disagio iniziale.

Invece a Berna meno persone, qualche centinaio, ha manifestato contro gli oppositori alle misure. L'azione è stata organizzata dalla sinistra.