I contrari alla legge Covid citano Maurer sul loro sito. Ma poi foto e frasi scompaiono...

BERNA - Alcune citazioni di Ueli Maurer figuravano sul sito dei contrari alla legge Covid del 28 novembre.

Il Consigliere Federale è spesso risultato scettico in particolare all'obbligatorietà del certificato Covid e lo ha più volte espresso. Aveva fatto scalpore una sua immagine con la maglietta del gruppo dei Freiheitstrychler, coloro che protestano a suon di campanacci. Nella stessa giornata, durante un evento UDC lo stesso Maurer aveva affermato come "il Consiglio Federale sta facendo la sua parte, anche se si è divertito a essere al potere. Ma se siamo completamente onesti, secondo me lo Stato ha fallito. Una crisi di leadership e non una crisi del Covid", criticando anche gli esperti sanitari che attirerebbero troppo potere su di loro.

I colleghi non hanno mai fornito spiegazioni o commenti, salvo sottolineare che di solito ci si comporta in modo collegiale.

I contrari ne hanno dunque fatto una sorta di "bandiera".

Oggi però le immagini e le frasi sono scomparse. È intervenuta la Cancelleria federale?

Non si sa, ma il portale nau l'aveva interpellata, chiedendo a che condizioni un Ministro può essere citato contro un progetto governativo. Il rischio potrebbe essere mettere a rischio l'unità fra i membri della stanza dei bottoni.

La Cancelleria, pur non esprimendosi sul caso specifico, ha fatto sapere che è possibile usare parole dei Consiglieri Federali previa autorizzazione. Se invece avviene "per scopri commerciali o politici" in modo non autorizzato, si interviene.

Non si sa se sia accaduto nel caso dei contrari alla legge Covid (che non hanno preso posizione in merito), anche se la cancellazione dei riferimenti a Maurer fa credere che potrebbe esserci stata una richiesta da parte della Cancelleria.