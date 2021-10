BERNA - Continuano a salire i casi di Coronavirus in Svizzera: oggi sono 1'442 su 24’926 test, con un tasso di positività del 5,79% (ieri era stato del 5,32%).

I decessi sono stati 5, contro i 2 di ieri.

Aumentano anche i ricoveri, sono stati 39 contro 21 di 24 ore fa.

In Svizzera si contano attualmente 6910 persone in isolamento e 4957 entrate in contatto con loro e messe in quarantena.