BELLINZONA - Meno casi ma più persone ricoverate. I positivi al Covid sono oggi 18 in Ticino.

Non si registrano decessi, per cui i totali sono ora di 36'428 positivi accertati da inizio pandemia e 1'007 morti.

In ospedale ci sono 11 persone, 2 più di ieri, di cui una in cure intense (uno in meno di ieri).