Marchesi: "Berset non ha alcuna voglia di elaborare una strategia per uscire dalla crisi"

BELLINZONA - Non crede nel certificato Covid, Piero Marchesi. Lo vede solo come uno strumento per dividere la società e la notizia della volontà di Alain Berset di allungarne la validità a 18 mesi anziché 12 per lui ne è una ulteriore dimostrazione

"È piuttosto evidente che Berset, e con lui una maggioranza in Consiglio federale, non voglia elaborare una strategia di uscita dalla crisi Covid19", scrive sui social. "

Il Consiglio federale ha pieni poteri (la maggioranza del Parlamento è con lui) e non ha intenzione di tornare tanto presto alla normalità, anche se è evidente che il certificato Covid non sia una misura sanitaria, ma solamente uno strumento per dividere la società in “buoni e cattivi”.

Per il presidente UDC è evidente quel che bisogna fare: "Per togliere potere al Consiglio federale e ritornarlo al popolo abbiamo solo una possibilità, cioè votare No alla Legge Covd19 il prossimo 28 novembre".