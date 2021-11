Il Ticino ha i contagi più bassi di tutta la Svizzera. Si ammalano di più i giovanissimi, l'età media dei positivi è di 36 anni

BERNA - Nelle ultime 24 ore in Svizzera si sono registrati 2'931 casi di Covid. I test effettuati sono stati 31’180, per un tasso di positività del 9,40%, in rialzo.

I decessi sono stati 6.

Le persone ricoverate sono state invece 42.

In Svizzera si contano attualmente 11’931 persone in isolamento e 8’517 entrate in contatto con loro e messe in quarantena.

In una settimana i casi sono saliti da 8'727 a 11'541, col Ticino che ha i dati più bassi di tutto il paese, 44 casi ogni 100mila abitanti (il cantone più colpito è Appenzello Interno). Crescono anche i decessi, da 27 a 41, e i ricoveri, da 135 a 185, anche se i ricoverati in cure intese sono stabili. Si ammalano di più i giovani, con la fascia dei 10-19enni che fa registrare 227 casi ogni 100mila abitanti, mentre i meno colpiti sono gli over 80. L'età mediana di chi contrae il Covid è di 36 anni.