Austria, per i non vaccinati stop a attività di svago

VIENNA - I vaccinati potranno continuare a fare tutto col certificato Covid (valevole però solo 9 mesi), i non vaccinati dovranno stare a casa. Per loro non varrà più il test che attesta la negatività.

Infatti non potranno accedere, nemmeno se testati negativi, a ristoranti, movida, hotel, sport, eventi culturali e attività del tempo libero, piste da sci comprese.

Questa sorta di lockdown scatterà lunedì ed è stato giustificato dal cancelliere Alexander Schallenber con l'aumento importante dei casi.

Per un mese chi ha ricevuto una prima dose potrà andare ovunque mostrando un test PCR negativo, poi servirà la seconda dose.