Coronavirus in Svizzera, i nuovi casi sono stati 6'017

BERNA - I contagi da Coronavirus nelle ultime 24 ore in Svizzera sono stati 6'017 su 46’502 test, il che porta a un tasso di positività del 12,94% (comunque inferiore di mezzo punto percentuale rispetto a ieri).

I decessi sono stati 9, dopo i 10 di ieri.

Le persone che hanno avuto bisogno di un ricovero nelle ultime 24 ore sono state invece 69, in diminuzione rispetto alle 93 registrate ieri.

In Svizzera si contano attualmente 24’892 persone in isolamento e 17’399 entrate in contatto con loro e messe in quarantena.