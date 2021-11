BELLINZONA - I nuovi casi di Covid in Ticino sono 94, dopo gli 89 di ieri e i 96 dell'altro giorno.

Non si registrano decessi, i totali sono dunque di 37'698 positivi accertati da inizio pandemia e 1'008 morti.

In ospedale ci sono 30 persone, come ieri. Stabile anche il numero di pazienti in cure intense: restano 7.