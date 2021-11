L'Austria va in lockdown e da febbraio obbligherà tutti a vaccinarsi

VIENNA - Non solo il 2G e il lockdown, l'Austria va ancora oltre. Da inizio febbraio 2022 sarà obbligatorio vaccinarsi contro il Covid.

Lo ha detto oggi in conferenza stampa oggi il cancelliere Alexander Schallenberg.

Intanto da lunedì ci sarà il lockdown per tutti, vaccinati e non, per un primo blocco di 10 giorni, estendibile a 20. Chiuderanno gli esercizi pubblici e verrà reintrodotto l'insegnamento a distanza. Ieri avevano annunciato la misura solo due regioni, il Salisburghese e l'Alta Austria.

Per il cancelliere non si è riusciti a convincere abbastanza persone a vaccinarsi spontaneamente, ora lo dovranno fare per forza. Accusa alcune forze politiche di essere andate contro la politica del governo, per quello che definisce un attentato al sistema sanitario.