Poco più di metà degli svizzeri vorrebbe l'obbligo vaccinale

BERNA - Fra un paio di ore si chiuderanno le urne anche in merito alla legge Covid, il popolo svizzero è chiamato a esprimersi su un referendum. La tensione sale e qualcuno teme scontri dopo la divulgazione dei risultati. Intanto emergono nuovi dati: ovvero che gli svizzeri sarebbero favorevoli al 2G e addirittura all'obbligo vaccinale.

Secondo un sondaggio pubblicato dal SonntagsBlick, al sistema che permette solo a vaccinati e guariti di accedere alla vita pubblica direbbe sì il 63% degli interpellati.

Il 53% di essi vorrebbe un obbligo vaccinale per tutti, il 53% solo per alcune categorie professionali.

Per quanto riguarda un lockdown, lo appoggerebbe il 18% degli intervistati, mentre il 47% lo desidererebbe solo per i non vaccinati.