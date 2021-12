BELLINZONA - I contagi da Covid in Ticino sono 204, in netto aumento dopo i 167 di 24 ore fa.

Si registra un nuovo decesso, i totali sono così ora di 39'138 positivi accertati e 1'013 morti.

In ospedale ci sono 72 persone, due più di ieri, di cui 8 in cure intense (in crescita di una unità).