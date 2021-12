"I divieti per i non vaccinati sono un'opzione"

BERNA – Il presidente della Conferenza dei direttori cantonali della sanità, Lukas Engelberger, non esclude l’introduzione generalizzata di divieti per i non vaccinati contro il coronavirus, la cosiddetta strategia 2G. A suo dire, il Consiglio federale ha già fatto un passo in questo senso.



Venerdì, il governo ha dato la possibilità agli esercizi pubblici e agli organizzatori di eventi di rendere possibile l’accesso solamente a vaccinati e guariti, escludendo quindi i solamente testati, ha ricordato Engelberger in un’intervista diffusa oggi dal SonntagsBlick. Ma se diventasse impossibile controllare l’attuale situazione epidemica, "la regola del 2G potrebbe non bastare, e potrebbe essere necessario estendere l’utilizzo delle maschere e introdurre limiti di capacità", ha aggiunto.