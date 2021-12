L'Ambrì ha deciso: alla Gottardo Arena solo col 2G

AMBRI - I tifosi dell'Ambrì non vaccinati non potranno più seguire la loro squadra del cuore in casa. Il club ha infatti deciso che per gli ingressi alla pista infatti varrà la regola del 2G.

Quindi solo guariti e vaccinati potranno essere sugli spalti della Gottardo Arena, e potranno non indossare le mascherina all'interno dell'impianto.

Giocatori, staff e collaboratori del club adempiono tutti ai criteri del 2G e chi lavora nel ristorante indosserà per ulteriori precauzione la mascherina.

In mattinata si è discusso del tema in seno alla National League.