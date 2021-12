L'allarme della Task force: "Il triage non è lontano. La situazione sta peggiorando"

BERNA – “La situazione in Svizzera sta peggiorando. I numeri sono paragonabili a quelli della seconda ondata. Il numero di pazienti ricoverati in cure intese è in costante aumento”. Le parole allarmanti sono state pronunciate da Virginie Masserey dell’Ufficio federale della sanità pubblica nel corso della tradizionale conferenza stampa del martedì.

Lo stesso tenore lo mantiene Rudolf Hauri, presidente dell’Associazione dei medici cantonali. “Il sistema ospedaliero – dice – sta raggiungendo il limite. Il triage non è poi così lontano”.

E non differenti sono la parole utilizzate dal vicepresidente della Task force nazionale Urs Karrer: “C’è il rischio che il sistema sanitario crolli prima di Natale. Gli interventi non urgenti devono essere rinviati. Il comportamento della popolazione ha una grande influenza sul corso della pandemia”, ha concluso.