Dose di richiamo: nuovo Centro cantonale di vaccinazione a Chiasso

CHIASSO – A partire dal 14 dicembre la regione del Mendrisiotto potrà usufruire di un nuovo Centro cantonale di vaccinazione al Palapenz di Chiasso che sostituirà quello attuale situato a Mendrisio. Gli appuntamenti delle persone che si sono annunciate per il Centro di Mendrisio verranno automaticamente spostati al Centro di Chiasso, giorno e orario rimarranno invariati. Queste persone riceveranno, nel corso della giornata odierna, un SMS di conferma dello spostamento di sede.

L’attuale Centro di vaccinazione situato al Centro della Protezione civile «Canavée» di Mendrisio verrà sostituito, a partire dalla prossima settimana, da un nuovo Centro al Palapenz di Chiasso. Questo spostamento permetterà di aumentare il numero di appuntamenti e di estendere quindi l’offerta vaccinale a disposizione delle cittadine e dei cittadini del Mendrisiotto.

Il Centro di vaccinazione del Palapenz sarà attivo settimana prossima da martedì 14 dicembre a domenica 19 dicembre dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:15 alle 18:00. Le date di apertura successive saranno pubblicate sulla pagina web del Cantone e verranno anche visualizzate direttamente sulla piattaforma di iscrizione.

Dal 13 gennaio 2022 il Centro di vaccinazione del Mendrisiotto sarà poi riportato al Mercato coperto di Mendrisio.

Ricordiamo che per la dose di richiamo è necessario prenotare un appuntamento tramite la piattaforma online (www.ti.ch/vaccinazione) oppure telefonicamente tramite il numero verde 0800 128 128 (tutti i giorni dalle 8:00 alle 17:30).

Le persone che non sono invece ancora vaccinate possono ricevere la prima dose anche in modalità «walk-in» quindi senza necessità di prendere appuntamento, al Centro di Chiasso o in uno degli altri Centri cantonali. Elenco e giorni di apertura disponibili su www.ti.ch/vaccinazione.