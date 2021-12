BERNA - In Svizzera nelle ultime 24 si contano 10'894 casi di Covid su 71’816 test, con un tasso di positività del 15,17% (in discesa rispetto a ieri di un punto e mezzo percentuale).

I decessi sono stati 27, dopo i 34 di ieri.

Le persone ricoverate in ospedale sono 193, ieri erano state 113.

In Svizzera si contano attualmente 58'148 persone in isolamento e 39'821 entrate in contatto con loro e messe in quarantena.