BELLINZONA - In tre giorni in Ticino si sono registrati 480 casi di Covid, il che significa in media 160 al giorno, più o meno in linea con quanto visto nella scorsa settimana.

Ci sono stati 3 decessi, il che porta i totali a 41'158 positivi accertati da inizio pandemia e 1'025 morti.

In ospedale ci sono 101 persone, erano 93 venerdì, di cui 13 in cure intense (in salita di una unità).