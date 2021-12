Covid in Svizzera, i nuovi casi sono 8'163

BERNA - Nelle ultime 24 ore in Svizzera si sono registrati 8'163 nuovi casi di Covid su 48’374 test, il che porta a un tasso di positività del 16,87% (ieri era stato del 14,76%, relativo al weekend).

I decessi sono stati 24, dopo i 46 dei tre giorni precedenti.

Le persone che hanno avuto bisogno di un ricovero ospedaliero sono state 155, erano state 273 nel fine settimana.

In Svizzera si contano attualmente 59’126 persone in isolamento, mentre 39’799 entrate in contatto con loro sono state messe in quarantena.