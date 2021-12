BERNA - I nuovi casi nelle ultime 24 ore in Svizzera sono 8'167 su 50'644 test effettuati, con un tasso di positività dunque del 16,13% (in netto aumento dagli ultimi tre giorni, quando era stato del 13,09%).

I decessi sono stati 32, dopo i 48 del weekend.

Le persone che hanno avuto bisogno di un ricovero in ospedale sono state 152, in tre giorni se ne erano contate 226.

In Svizzera si contano attualmente 53'285 persone in isolamento e 34'426 entrate in contatto con loro e messe in quarantena.