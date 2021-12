Parmelin e Cassis in coro: "Celebriamo il Natale in sicurezza"

BERNA – "Godiamoci questo momento speciale in famiglia senza dimenticarci che il Covid non fa una pausa". È il messaggio di Natale dell'attuale presidente della Confederazione Guy Parmelin pubblicato su Twitter nel giorno della vigilia di Natale.

Al popolo elvetico è stato chiesto di "essere cauto, mantenere le distanze e farsi testare in presenza di sintomi influenzali". Il successore di Parmelin, Ignazio Cassis, invita a celebrare il Natale "in sicurezza. La pandemia ha cambiato i nostri piani ma non ci impedisce di dare valore a ciò che ci unisce".

L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha annunciato che non pubblicherà nuove cifre riguardo il coronavirus durante i giorni festivi dal 24 al 26 dicembre e dal 31 dicembre al 2 gennaio 2022.