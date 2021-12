Richiesta di tamponi raddoppiata in una settimana! Le cause? Le feste e Omicron

BERNA - Un'esplosione di tamponi, tanto che nelle farmacie gli appuntamenti per i test sono ormai esauriti. Le festività stanno mettendo a dura prova i farmacisti, che con la chiusura di numerosi centri di test e vaccinali sono gli unici a effettuare i tamponi.

Moltissimi svizzeri in tutto il paese si stanno sottoponendo al test per poter partecipare a varie feste, soprattutto di Capodanno. Per accedere ai locali è obbligatorio per tutti, tranne per chi ha già avuto il richiamo del vaccino. La richiesta è addirittura raddoppiata nell'ultima settimana. Anche per chi li effettua senza appuntamento le code e le attese sono lunghe.

Secondo la presidente di Pharmasuisse Martine Ruggli un altro motivo che spinge a chiedere di fare i tamponi è il dilagare di Omicron, con il conseguente timore.

Se per le festività in molti cantoni non ci sono quasi più appuntamenti disponibili, anche le prossime settimane potrebbero essere impegnative per chi testa.