Lepori e Denti alzano la voce: "Chi ha visto il Consiglio Federale?"

BELLINZONA – Vige la massima preoccupazione in merito alla situazione pandemica in Ticino. I contagi aumentano di giorno in giorno e, allo stato attuale, circa 10mila ticinesi risultano isolate o in quarantena. “Questa – ha detto alla RSI il vicecapo area medica dell’EOC Mattia Lepori – non è più un’ondata, ma un muro”.

Altrettanto preoccupato è il presidente dell’Ordine dei Medici ticinese Franco Denti. “Quello che sta succedendo oggi è un lockdown fisiologico. Arriveremo a essere chiusi in casa. È il momento di fare dei passi verso delle chiusure mirate, perlomeno dei servizi non essenziali”. Denti e Lepori non risparmiano bordate a Berna. “Il loro silenzio è inquietante. Mi chiedo dov’è il Consiglio Federale, se c’è ancora un Governo in questo Paese”.