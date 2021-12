Accorciata a sette giorni la quarantena in Ticino

BELLINZONA – Il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) comunica che, alla luce del continuo e importante aumento di casi positivi al coronavirus, a partire da domani viene adottata la nuova procedura che prevede l’accorciamento della durata della quarantena a sette giorni, in linea con le raccomandazioni emanate dall’Ufficio federale della sanità pubblica. Questa nuova prassi è estesa anche alle persone che attualmente si trovano in quarantena.

L’evoluzione della situazione epidemiologica nel canton Ticino continua a destare preoccupazione, con il numero di casi positivi triplicato in una settimana, a livelli assai elevati. L’Ufficio del medico cantonale aveva già provveduto a modificare la procedura di quarantena settimana scorsa, estendendola anche alle persone vaccinate (ad eccezione di chi si è sottoposto alla dose di richiamo) e limitandola ai contatti stretti, in particolare quelli familiari.

Ieri l’Ufficio federale della sanità pubblica ha provveduto a sua volta a emanare nuove raccomandazioni all’indirizzo dei Cantoni, a cui è lasciata la competenza sulle procedure.

L’Ufficio del medico cantonale del Dipartimento della sanità e della socialità ha deciso di allinearsi alle indicazioni federali a partire da domani, sabato 1° gennaio 2022.

La durata della quarantena viene pertanto accorciata a sette giorni (anziché dieci) e limitata alle persone dello stesso nucleo familiare del caso positivo, oltre ai suoi contatti intimi. Queste persone sono esentate dal provvedimento se hanno ricevuto l’ultima dose di vaccino (vaccinazione di base oppure richiamo) non più tardi di quattro mesi prima, o ancora se sono guariti dalla malattia negli ultimi quattro mesi.

Alle persone entrate in contatto con un caso positivo all’infuori dal contesto familiare, e quindi non toccate dal provvedimento di quarantena, viene comunque raccomandato di comportarsi con la necessaria prudenza: indossare sempre la mascherina, limitare il più possibile i contatti, mantenere le distanze, evitare i luoghi pubblici e farsi testare fra i 4 e i 7 giorni seguenti il contatto.

Per le persone attualmente in quarantena, da domani potranno ritenere valida la nuova procedura, e quindi uscirne al settimo giorno anziché al decimo. La fine della quarantena si applica da domani anche a chi vi è attualmente sottoposto, ma in base alle nuove disposizioni ne sarebbe esentato (vaccinazione di base o guarigione negli ultimi quattro mesi).

Per tutti, resta valido il criterio per cui l’uscita dalla quarantena è possibile solo e unicamente in assenza di sintomi. Anche in tale evenienza, per maggior cautela, può risultare opportuno sottoporsi a un test diagnostico.

Da ultimo, seppure le nuove disposizioni e i correttivi attuati in questi giorni snelliscano ulteriormente il carico di lavoro sul servizio di tracciamento contatti, il significativo numero di casi da trattare giornalmente continuerà a mettere sotto pressione il servizio, che mantiene importanti ritardi sui casi ancora da contattare. Si ringrazia la popolazione per la comprensione e si invita ad osservare le procedure in vigore, senza attendere di essere contattati telefonicamente.