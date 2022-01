Il Lugano riprende ad allenarsi, anche se a ranghi ridotti

LUGANO - Dopo la quarantena, il Lugano, o quanto meno alcuni giocatori, ha ricominciato gli allenamenti sul ghiaccio della Cornèr Arena.

Si tratta degli elementi che non sono risultati positivi al COVID-19 e dei giocatori che sono usciti dall’isolamento o dalla quarantena e hanno potuto riprendere l’attività sportiva nel rispetto delle normative, fa sapere il club.

E per gli altri? Nei prossimi giorni, secondo le linee guida di Return to Play Post-COVID di Swiss Olympic adottate dalla National League, potranno gradatamente riprendere gli allenamenti e in seguito le competizioni anche gli atleti che hanno contratto il virus nei giorni successivi alla quarantena di squadra ordinata dal Medico Cantonale.