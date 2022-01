PanicOmicron! Da lunedì mascherina obbligatoria in Ticino dalla prima elementare

BELLINZONA - In seguito al dilagare dei contagi legati alla variante Omicron, il Consiglio di Stato ha deciso di introdurre da lunedì prossimo, 10 gennaio, l'obbligo della mascherina a partire dalla prima classe delle scuole elementari. La misura sarà in vigore fino al 25 febbraio e sarà rivalutata durante le vacanze di carnevale. L'elevata contagiosità di questa variante, che in queste ore ha colpito anche il presidente del Governo e direttore del Dipartimento educazione Manuele Bertoli, impone purtroppo questa misura, ha fatto sapere il Consiglio di Stato alle direzioni scolastiche. Una misura che verrà abrogata o ridotta non appena possibile, ma che, a mente del Governo stesso rimane l'unico sistema per mantenere aperte le scuole.