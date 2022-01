BELLINZONA - Oggi i nuovi contagi in Ticino sono 1'632, dopo gli oltre 2'000 di ieri.

Si registrano anche 3 decessi, il che porta i totali a 60'994 positivi accertati da inizio pandemia e 1'056 morti.

In ospedale ci sono 149 persone (9 meno di 24 ore fa), di cui 13 (uno in più di ieri) in cure intense.