Cosa fa il Consiglio Federale? "Vedremo l'impatto di Omicron sulle terapie intensive"

BERNA - L'Italia ha dato un giro di vite alle norme per combattere il Covid, introducendo l'obbligo vaccinale per gli over 50 che non lavorano, il Super green pass al lavoro per chi ha più di 50 anni (il che equivale di fatto a un obbligo) e il green pass per gli stessi in tante attività. E la Svizzera? Se pare che il Consiglio Federale abbia parlato di fase di normalizzazione, non si sa se verranno prese misure a breve. Il pacchetto sembra essere pronto ma si attende.

Si osserveranno i dati scaturiti dai rientri dalle vacanze, in particolare si guarderà quanti ricoveri in terapia intensiva saranno causati da Omicron. Lo ha spiegato Berset su Twitter.

E ha lanciato un messaggio all'economia: "Deve prepararsi a un aumento delle assenze dei dipendenti e fare tutto il possibile per evitare la contaminazione".

Eventuali chiusure sono già pronte, il Governo potrà muoversi in tempi rapidi se sarà il caso, dopo il rientro dalle vacanze natalizie di aziende e scuole.