BELLINZONA - I nuovi casi di Covid in Ticino sono 1'528 nelle ultime 24 ore.

Si registrano anche 3 decessi, portando i totali a 62'522 positivi accertati da inizio pandemia e 1'059 morti.

In ospedale ci sono 153 persone (4 in più rispetto a ieri), di cui 14 (in crescita di una unità) in terapia intensiva.