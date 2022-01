Un vaccino in grado di dare un'immunità a lunga durata? Lo stanno testando a Losanna

ZURIGO/LOSANNA - Un farmaco e un vaccino in grado addirittura di agire su tutte le varianti Covid. Sarebbero due progetti in fase di studio in Svizzera, e che secondo Il Giorno potrebbero addirittura sconfiggere il virus.

Per quanto riguarda il vaccino, si tratta del PepGNP-Covid19, un vaccino pan-coronavirus, studiato a Losanna. Esso permetterebbe di avere una immunità a lunga durata che non faccia ricorrere a booster stagionali. Lavora sui linfociti T, che mirano a sequenze di proteine virali interne al virus. Se quelli conosciuti sinora aggrediscono la famosa proteina Spike, esso, nato in Inghilterra e ora in fase di studio, andrebbe oltre.

Invece il farmaco si chiama Ensovibep e lavora con proteine ​mimetiche di anticorpi geneticamente modificati, secondo un approccio già usato anche in ambito oncologico. Potrebbe essere particolarmente efficace in quanto una singola molecola coinvolgerebbe fino a tre parti del SARS-CoV-2 contemporaneamente, per neutralizzare il virus attraverso molteplici meccanismi. Il progetto è tutto svizzero e sarebbe commercializzato da Novartis, un affare da 150 milioni di franchi.