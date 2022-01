Vito Robbiani: "Caro Giorgio Merlani, ti occupi tu di mia figlia domani?"

LUGANO - “Caro Giorgio Merlani, ti occupi tu di mia figlia domani?”. È il titolo del post polemico pubblicato questa sera su Facebook dal giornalista Vito Robbiani, che si lamenta per la comunicazione ricevuta oggi, domenica, nel tardo pomeriggio della chiusura della scuola dell’infanzia di Cadro. “È corretto – si chiede Robbiani - ricevere la mail alle 17.34 di domenica da parte dell'Istituto scolastico di Lugano (Zona Monte Boglia) con la quale si annuncia la chiusura a partire da lunedì della scuola dell'Infanzia di Cadro?”. E aggiunge: “Non si poteva pensare ad un piano B per tutte quelle famiglie che lavorano (ma non solo per quelle) e che in un tempo così breve difficilmente possono organizzarsi? Non mi pare una dimostrazione di grande rispetto nei nostri confronti”.

La risposta sarà la solita, conclude sconsolato: "Le priorità in questo momento sono altre". Ma dopo 2 anni di pandemia speravamo che non si reagisse più solo in emergenza...”.