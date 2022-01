Covid in Svizzera, i nuovi casi sono 44'842, il 93,8% causati da Omicron

BERNA - I nuovi casi di Coronavirus in Svizzera nelle ultime 24 ore sono stati 44’842 su un totale di 131’348 test e un tasso di positività del 34,1% (ieri era stato più alto, il 38%). Il 93,8% di questi contagi sono avvenuti a causa della variante Omicron.

Per quanto concerne i decessi sono sostanzialmente stabili, 16, dopo i 13 di ieri. Per 149 persone c'è stato bisogno di un ricovero. Al momento in cure intense a causa del Covid ci sono 671 pazienti, che occupano il 24,80% dei reparti di terapia intensiva.

Quante persone sono ora in isolamento o in quarantena? I positivi che devono osservare l'isolamento sono attualmente 107’653, i loro contatti in quarantena 68’399.